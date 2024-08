Exclusivo: Isabel Veloso, influencer com câncer terminal, explica gravidez

A influenciadora Isabel Veloso, 18, surpreendeu os mais de 3 milhões de seguidores ao revelar que está a espera do primeiro filho. A menina casou em abril, meses depois de receber um diagnóstico terminal, com o namorado Lucas Borbas. Segundo os médicos, Isabel teria cerca de mais 6 meses de vida, que expiraram em julho. No passado, ela já havia falado sobre o desejo de ser mãe, mas admitiu que o câncer seria um empecilho. “Seria de alto risco para a criança eu engravidar. Porém, eu creio fielmente em milagres”, disse na época.

Em cuidados paliativos desde o início do ano, Isabel abriu mão dos tratamentos agressivos e apenas tentava controlar os sintomas dos tumores. “Minha doença foi estabilizada com o uso do canabidiol, que tem efeitos comprovados em relação ao crescimento tumoral”, diz ela, que é embaixadora da marca de CBD Golden Drops. “Com isso, eu e Lucas decidimos tentar engravidar. Foi uma gestação em que conversei com meus médicos, tanto o oncologista como o dos cuidados paliativos. Eles acharam ok. Caso aconteça alguma coisa, podemos fazer doses baixíssimas de medicação. Mas acredito que não vou precisar, está tudo bem tranquilo”, completa a influenciadora, que chegou a cogitar o congelamento de óvulos – mas não foi necessário.

