Com a volta do X, qual será o futuro do Bluesky?

Nesta terça-feira, 8, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que o X seja liberado no Brasil, depois de mais de um mês de bloqueio. A decisão foi tomada depois que a plataforma de Elon Musk quitou a dívida de R$28,6 milhões em multas com a Justiça brasileira. Com a volta do app, os usuários, que haviam se mudado para o Bluesky, passaram a debater se deveriam voltar ao X. O assunto divide opiniões. Enquanto muitos perfis afirmam que estavam animados para o desbloqueio do antigo Twitter, outros dizem ter se acostumado com a nova rede que, ao que tudo indica, tem uma dinâmica que causa menos vício e ansiedade nos internautas.