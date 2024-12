A polêmica decoração de Natal de Balneário Camboriú

Uma escolha cromática inusitada para as festas de fim de ano está gerando burburinho em Balneário Camboriú. Tudo começou quando um papai Noel gigante verde e amarelo foi instalado na cidade catarinense. A mudança da decoração, que deixou de lado a tradicional cor vermelha, chamou atenção, especialmente porque Balneário ficou conhecida durante as últimas eleições por seu apoio a Jair Bolsonaro (PL). Em outubro, o filho mais novo do ex-presidente, Jair Renan (PL), foi o vereador mais votado por lá. A prefeitura da cidade, por sua vez, negou a intenção de conotação política, afirmando que a cor utilizada é dourada, e não amarela, para representar “prosperidade e exclusividade”.

