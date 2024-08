A campanha da Animale com Malu Borges que deu errado

Com mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora Malu Borges, 26, está acostumada a fazer as famosas “publis” para grandes marcas. Mas, desta vez, seu vídeo para a campanha da Animale não foi nada bem recebido. Ao som do samba “Meu lugar” (O meu lugar/ Tem seus mitos e seres de luz/ É bem perto de Oswaldo Cruz/ Cascadura, Vaz Lobo, Irajá), de Arlindo Cruz, ela posou com looks extravagantes da loja em cenários do Rio… ou melhor, da Barra da Tijuca, bairro luxuoso da zona oeste carioca. O contraste entre a modelo e a trilha sonora não passaram despercebidos pelos internautas, que criticaram o elitismo da produção. Depois da repercussão, Malu bloqueou os comentários do post.