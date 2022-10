A briga entre a ex-namorada de Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira

Atualizado em 11 out 2022, 19h33 - Publicado em 11 out 2022, 19h31

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 11 out 2022, 19h33 - Publicado em 11 out 2022, 19h31

O Twitter parou na noite desta terça-feira, 12, quando um perfil anônimo publicou uma suposta foto de Nikolas Ferreira (PL), deputado federal mais votado do Brasil no último dia 2, em relação sexual com outro homem. Quem entrou na polêmica foi Patrícia Lélis, ex-namorada de Eduardo Bolsonaro (PL), afirmando que ela tem acesso ao vídeo completo de mais de 2 minutos do jovem bolsonarista. “Gente, meu advogado respondeu dizendo que posso perder o réu primário se postar o vídeo, já que é de cunho sexual. E aí Brasil, nós faz como?”, disse, justificando o porquê de não publicar o material.

Nikolas, por sua vez, não ficou calado. “Posta, Psicopata Lélis. Vocês não tem nada pra me atacar e precisam de fabricar. Só não postou ainda porque sabe que não sou eu no vídeo. Seu processo já tá pronto. Minha missão é maior”, respondeu o político de 26 anos. Segundo ele, se trata de uma tentativa de difamá-lo e afetar a campanha de Jair Bolsonaro (PL).

