‘Um Homem por Inteiro’ denuncia mazelas sociais com humor ácido

Um Homem por Inteiro (A Man in Full, Estados Unidos, 2024. Disponível na Netflix)

Charlie Croker (Jeff Daniels) é um magnata do mercado imobiliário determinado a manter seu domínio sobre a cidade de Atlanta. Para isso, entretanto, ele precisa sair de uma dívida que ameaça levá-lo à falência e reavaliar a extravagância do cotidiano cheio de festas da alta sociedade — vivida por grande elenco, com Diane Lane e Lucy Liu, entre outros. Típico americano materialista, o protagonista é foco da sátira que denuncia a desigualdade social aguda nos Estados Unidos e os efeitos da especulação imobiliária nas tensões raciais da metrópole. Adaptada do livro homônimo de Tom Wolfe por David E. Kelley, de Big Little Lies, e dirigida por Regina King, a minissérie traz a escrita lacerante do autor de A Fogueira das Vaidades para 2024 e preserva sua sagacidade e delicioso humor perverso.

