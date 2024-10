‘Túnel Acústico’: Marcos Valle mantém criatividade afiada em novo disco

Túnel Acústico, de Marcos Valle (disponível nas plataformas de streaming)

Um dos baluartes da bossa nova, Marcos Valle mantém, aos 81 anos, sua relevância musical inabalável. Neste 23º álbum de estúdio, o cantor e multi-­instrumentista faz uma criativa mistura de bossa nova com o funk (americano, não o carioca) e o soul. A capa ensolarada dá o tom das músicas, a maioria inédita, como a saborosa Todo Dia Santo. Em Assim Não Dá, ele mistura samba com pop. O clima festivo abre espaço para a elegante Thank You, Burt (For Bacharach), em homenagem ao compositor americano, morto em 2023.

