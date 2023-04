‘the record’: Boygenius captura a melancolia da geração com rock feminino

the record, de Boygenius (disponível nas plataformas de streaming)

Cada qual dona de uma carreira prestigiada no rock independente, as cantoras Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker têm em comum a capacidade de capturar a melancolia e os dilemas femininos de sua geração. No trio Boygenius, as três juntam forças num álbum que resgata a urgência do rock básico e impressiona pelas harmonias vocais e traz letras confessionais que já nascem como clássicas. Há pungência, mas não faltam ironia e humor às artistas: em faixas como Satanist, elas falam da vida como numa boa conversa entre amigas.