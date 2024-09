Shemekia Copeland reflete sobre hipocrisia religiosa em novo disco potente

Blame It On Eve, de Shemekia Copeland (nas plataformas de streaming)

Em seu nono álbum, a nova-iorquina Shemekia Copeland, de 45 anos, faz jus à herança musical no blues. Seu pai, Johnny Copeland (1937-1997), foi um dos maiores guitarristas do gênero. De voz potente, ela interpreta doze canções com grandes riffs, bateria ligeira e letras contundentes que falam de temas como a hipocrisia religiosa. Na faixa-título, faz referência ao pecado original: “Desde então, tudo é culpa da Eva”. Em Is There Anybody Up There?, seus vocais rasgados lamentam: “Se eles crucificaram o pobre Jesus / Pense no que farão comigo”.

