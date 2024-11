Série ‘Um Espião Infiltrado’ traz Ted Danson em comédia sobre etarismo

Um Espião Infiltrado (disponível na Netflix)

Aposentado e viúvo, Charles (Ted Danson) vive uma rotina pacata e solitária. Ele é desafiado pela filha a procurar um hobby — conselho que o leva a responder a um anúncio que buscava homens idosos para um trabalho especial. Contratado, Charles terá de atuar como infiltrado em um asilo, onde uma das residentes teve uma joia roubada. A série é a nova empreitada do produtor Mike Schur, nome por trás de comédias como The Good Place e Parks and Recreation. Inspirado no documentário chileno Agente Duplo, o roteiro exala graciosidade ao explorar a vida abundante que existe para além dos limites da idade.

