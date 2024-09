‘Saudade Fez Morada Aqui Dentro’ é filme nacional sensível e surpreendente

Saudade fez morada aqui dentro (Brasil, 2023. Em cartaz no país)

A vida no interior da Bahia tem tudo o que Bruno precisa: brincadeiras ao ar livre, natureza abundante e o forró de fim de semana, onde ele e os colegas vão para paquerar. Um diagnóstico terrível, porém, o atinge: o garoto de 15 anos vai ficar cego. Pela lente do diretor baiano Haroldo Borges, o protagonista vivido com graça pelo estreante Bruno Jefferson reaprende a enxergar o mundo com a ajuda dos amigos — e começa a notar detalhes da vida que passam despercebidos aos olhos. O filme, delicado e emotivo, ganhou a primeira edição do Prêmio Netflix, plataforma que futuramente terá o longa em seu catálogo.

