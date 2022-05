Renée Zellweger encarna assassina em ‘The Thing About Pam’

The Thing About Pam, disponível no Star+

Betsy Faria (Katy Mixon), uma mulher com câncer terminal, é assassinada com mais de cinquenta facadas nos arredores de Detroit. O único suspeito é o marido dela, Russ Faria (Glenn Fleshler). Apesar de parecer agressivo, o grandalhão é um poço de sentimentalismo — e inocente. Com enchimento e maquiagem pesada, Renée Zellweger vive Pam Hupp, a verdadeira autora do crime, que convence a cidade inteira e as autoridades de que tudo se trata do desfecho fatal de um clássico casamento abusivo. A minissérie produzida pela rede americana NBC é baseada na história real de Pam Hupp, assassina que cumpre prisão perpétua nos EUA. Embora a trama carregue demais na caricatura, Renée vai bem em sua estreia na TV: impossível não odiar sua personagem desde o primeiro minuto em cena.