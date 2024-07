‘Quem Vai Te Ouvir Gritar’: Jordan Peele reúne contos primorosos de horror

O sobrenatural serve de alegoria à realidade assombrosa do racismo nessa coletânea de contos organizada por Jordan Peele, diretor de Corra! e um dos maiores expoentes do terror atual. Com pitadas de ficção científica e fantasia, o livro reúne textos curtos de dezenove autores negros. Em Olho Imprudente, de N.K. Jemisin, um policial corrupto tem devaneios com os carros que intercepta no trânsito. Já em Fábula Americana, Chesya Burke narra o encontro entre um soldado negro da Primeira Guerra e uma divindade iorubá.

