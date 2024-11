Primal Scream retoma rock alternativo do início da carreira em novo disco

Come Ahead, de Primal Scream (disponível nas plataformas de streaming)

Quando Bobby Gillespie lançou, em 2021, um trabalho solo, os fãs do Primal Scream ficaram receosos de que a banda escocesa, ícone do rock alternativo britânico, não voltaria mais a se reunir. Oito anos depois, o grupo surpreende com onze músicas inspiradas em letras críticas ao capitalismo. As guitarras funkeadas e as marcantes linhas de baixo dão o tom em Ready to Go Home. A dance music à la Chic, de Nile Rodgers, dá as caras em Innocent Money. Já a introspectiva False Flags fala de um soldado abandonado por seu país.