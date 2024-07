‘Pequenas Cartas Obscenas’ conta história real de picuinha entre vizinhas

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Pequenas Cartas Obscenas (Wicked Little Letters, Reino Unido/Estados Unidos/França, 2023. Em cartaz no país)

Edith (Olivia Colman) é uma boa cristã que vive em uma cidade pacata da Inglaterra na década de 1920. A calmaria acaba quando ela recebe uma carta vulgar, cheia de xingamentos. Os dedos logo apontam para sua vizinha Rose Gooding (Jessie Buckley), uma imigrante irlandesa desbocada. Rose nega: afinal, ela diz o que tem a dizer na cara dos desafetos. A provocação vira caso de polícia e vai parar no tribunal. Inspirado em uma absurda história real, o filme ironiza, com um ácido humor britânico, as hipocrisias daqueles prontos a julgar e de um sistema judicial exposto ao ridículo.

