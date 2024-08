Os Bandidos do Tempo: Lisa Kudrow estrela readaptação de clássico sci-fi

Os Bandidos do Tempo (primeiros episódios já disponíveis na Apple TV+)

O pequeno Kevin (Kal-El Tuck) está em seu quarto quando um guerreiro viking de carne e osso sai do guarda-­roupas. Apaixonado por história, o garoto aproveita o portal para explorar outras eras e se une a uma gangue de bandidos do tempo que estão em posse de um mapa de vários portais do espaço-tempo. Readaptação do filme clássico de mesmo nome de Terry Gilliam, e com Lisa Kudrow (de Friends) no elenco, a série é um programa cativante para toda a família, que pode acompanhar o clã em suas incursões por diversos momentos marcantes da história — até mesmo a era do gelo e a criação do Stonehenge.

