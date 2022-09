Obras-primas de Monet ganham mostra interativa com explosão de cores em SP

Entre o final do século XIX e o início do XX, o francês Claude Monet se estabeleceu como um dos nomes mais singulares da história da arte. Morto aos 86 anos, o pintor teve uma carreira prolífica, produzindo até o final de sua vida, quando os problemas de visão resultaram em uma arte quase abstrata – na qual se destacam suas célebres Ninfeias. Agora, sua história e obra é reproduzida na exposição imersiva Monet Le Rêve, em cartaz a partir desse 1º de setembro em Alphaville, São Paulo. Com mais de 150 obras licenciadas, reproduzidas em telões digitais, a mostra fortalece uma tendência que vem se difundindo a passos largos no país: mais que quadros físicos, a moda hoje é mergulhar no universo da arte através da imersão.

Exemplo inaugural da tendência por aqui, a exposição em homenagem aos 500 anos de Leonardo da Vinci no MIS, em São Paulo, atraiu 480 000 visitantes em 2020, ao reproduzir obras do mestre renascentista em telões de alta resolução. Mais recentemente, em março desse ano, a mostra Beyond Van Gogh reuniu obras digitais do holandês em um pavilhão de 2 200 metros quadrados no MorumbiShopping, em São Paulo, apostando na imersão. “É um formato que aproxima o público e faz da arte algo mais fácil de ser consumido como entretenimento” explica Denise Bedinelli, diretora de planejamento da exposição.

Dividida em dois ambientes distintos, um apostando na cenografia “instagramável”, inspirado nos bistrôs franceses, e outro pautado pela imersão digital, a mostra convida o público a um passeio pela vida de Monet através de seus quadros. “Temos trabalhos de 1860 até 1920. Ele surge com uma pintura acadêmica, depois vai pintar a céu aberto e daí nasce o impressionismo. Já no final da vida, fazia uma arte quase abstrata por causa dos problemas de visão”, explica a curadora Paula Borghi. As obras serão expostas em um telão digital, projetadas em 360 graus. No total, a exibição do catálogo deve durar entre 35 e 40 minutos.

MONET LE RÊVE

Local: Espaço RISE

Endereço: av. Rio Negro, 650 / Alphaville

Período: de 1o de setembro a 30 de novembro

Horário: todos os dias, das 10h às 22h

Ingressos: entre R$ 35 (meia) e R$ 110 – consultar dias e horários da semana

Vendas no site