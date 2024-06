‘O Rito da Dança’ comove com drama familiar embebido de suspense

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

O Rito da Dança (Fancy Dance, Estados Unidos, 2023. Disponível na Apple TV+)

Jax (Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores) ganha a vida cometendo pequenos furtos. Quando sua irmã desaparece, ela se vê na obrigação de zelar pela sobrinha Roki (Isabel Deroy-Olson), cuja guarda foi dada aos avós brancos. Na tentativa de preservar o que resta da cultura indígena na vida da garota, Jax a sequestra e parte em busca da irmã perdida dias antes do pow-wow, cerimônia de dança dos povos nativos americanos à qual Roki comparecia todos os anos com a mãe. Da diretora estreante Erica Tremblay, que possui ascendência indígena, o drama flerta com o suspense criminal para tecer um retrato tocante sobre laços e ancestralidade.

