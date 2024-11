Novo ‘O Conde de Monte Cristo’ traz sopro de modernidade à obra de Dumas

O Conde de Monte Cristo (Le Comte de Monte Cristo, França, 2024. Em cartaz no Festival Varilux entre 7 e 20 de novembro)

Seria a vingança um objetivo honroso? O dilema ético assombra e corrói o herói do clássico de 1846, do autor francês Alexandre Dumas: o marinheiro Edmond Dantés foi preso injustamente no dia de seu casamento. Ele escapa catorze anos depois e encontra um tesouro que lhe permite ir atrás de revanche sob a identidade do conde do título. Entre dezenas de adaptações, em filmes e séries, de diversos países, a nova empreitada retoma a história para seu país de origem, acrescenta toques de modernidade, com ambientação impecável e cenas épicas, e um protagonista carismático, vivido por Pierre Niney. Antes de sua estreia oficial no Brasil, no dia 5 de dezembro, o filme será exibido no Festival Varilux de Cinema Francês, que passa por sessenta cidades do país.

