Nova temporada de ‘Pachinko’ aprofunda o drama com II Guerra Mundial

Pachinko — Segunda temporada (oito episódios disponíveis semanalmente até 11 de outubro, às sextas, na Apple TV+)

Filha de coreanos durante a ocupação dos japoneses na Coreia, Sunja (Minha Kim) aprendeu a ser resiliente desde cedo, mas teve a falta de sorte de engravidar de um homem casado. Salva da desgraça por um pastor que aceitou assumir a criança, ela se muda para o Japão quando a vida no país fica insustentável. Na nova temporada, porém, os horrores da Segunda Guerra põem a vida de Sunja em provações ainda maiores, com consequências que afetarão drasticamente as próximas gerações de sua família nesse dorama que paira muito acima dos novelões do gênero em voltagem e qualidade.

