No ótimo ‘Reverence’, Charles McPherson homenageia ídolo do jazz

Reverence, de Charles McPherson (disponível nas plataformas de streaming)

Aos 84 anos, o saxofonista Charles McPherson reverencia nesse novo álbum seu mentor, o pianista Barry Harris — morto em 2021, aos 91 anos. Gravadas ao vivo em Nova York, as seis faixas chegam embebidas do clima esfumaçado e boêmio dos clubes de jazz da cidade. O músico é acompanhado de feras como Terrell Stafford (trompete), Jeb Patton (piano), David Wong (baixo) e Billy Drummond (bateria). Em Come Rain or Come Shine, o sax de McPherson surge em fraseados primorosos. Já em Ode to Barry, a banda improvisa solos de arrepiar.



