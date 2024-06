Nicole Kidman e Zac Efron vivem romance improvável em ‘Tudo em Família’

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Tudo em Família (A Family Affair, Estados Unidos, 2024. Disponível na Netflix)

Chris Cole (Zac Efron) é um famoso astro de cinema, protagonista de uma franquia multimilionária e que atrai dezenas de paparazzi nas ruas. O que seus admiradores não enxergam, contudo, é o trabalho árduo de sua assistente, Zara (Joey King), obrigada a lidar com o humor frágil e a egolatria do ator, que não respeita o período de descanso da jovem. Não fosse o bastante, a dinâmica de trabalho se complica quando o galã conhece a mãe da funcionária, Brooke (Nicole Kidman), se apaixona e é correspondido. A insatisfação da jovem com o chefe-padrasto dá pano para diversas situações constrangedoras, cheias de humor físico e energia, mas também resulta em uma narrativa reconfortante sobre aceitar que pais e filhos são indivíduos complexos — e que existem para além de suas funções familiares.

