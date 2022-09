Muse volta às origens com álbum político recheado de protestos

Will of the people, de Muse (Warner Music; disponível nas plataformas de streaming) Desde a formação, há 28 anos, o trio britânico Muse se notabilizou por canções com políticas que denunciavam os desmandos dos poderosos. Ironicamente, os dois últimos álbuns, justamente no período do Brexit, foram mornos e sem graça. O novo trabalho marca um bem-vindo retorno da banda às origens, com petardos de protesto para todos os lados. Musicalmente, as influências vão de Queen, em Liberation, ao thrash metal, na pesada Kill or Be Killed, passando pelo synthpop, como em Compliance.