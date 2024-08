‘MoonDial’ celebra ecletismo que fez de Pat Metheny um ícone do jazz

MoonDial, de Pat Metheny (disponível nas plataformas de streaming)

Único a ganhar vinte Grammys em dez categorias diferentes, o americano Pat Metheny é um dos nomes mais ecléticos do jazz — cuja musicalidade mescla com o funk e o folk, além de ritmos da África e do Brasil. Ao criar esse álbum instrumental, ele contratou uma luthière para confeccionar um violão barítono com cordas de náilon, capaz de suportar a pressão de uma afinação de baixo. O resultado peculiar surge na faixa-título, com fraseados que remetem à bossa nova. Here, There and Everywhere faz uma bela releitura do clássico dos Beatles.

