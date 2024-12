‘Moana 2’: Nova aventura da princesa é aposta forte para Oscar de animação

Moana 2 (Estados Unidos, 2024. Em cartaz no país)

Aos 16 anos, a destemida princesa Moana embarcou em uma jornada pelos mares do Pacífico para livrar sua aldeia de um feitiço que afetava a pesca e a colheita da comunidade. Lançado em 2016, o primeiro filme da personagem passou longe do clichê da donzela em apuros e fez coro com a onda de produções da Disney sobre empoderamento feminino. Agora, aos 19, Moana se vê encarregada de uma missão ainda maior: quebrar uma maldição antiga que impede os povos das ilhas polinésias de se reconectarem. Ao lado do semideus Maui e de uma nova tripulação, a jovem atravessa cenários deslumbrantes e enfrenta monstros perigosos para atingir seu objetivo. Opção infalível para a criançada no mês de férias, o longa também é uma grande aposta para o próximo Oscar de melhor animação.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial