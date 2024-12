Michael Kiwanuka entrega melodias contidas e inspiradas em ‘Small Changes’

Small Changes, de Michael Kiwanuka (nas plataformas de streaming)

Embora o título do álbum sugira que pouca coisa mudou na vida do cantor inglês Michael Kiwanuka, as diferenças para o último lançamento, de 2019, são profundas e refletem sua mudança de Londres para uma pequena cidade, com a esposa e os dois filhos. Saem o soul dos anos 1970 e os grandes arranjos, para a entrada de canções contidas e reflexivas, mas nem por isso menos inspiradas. Prova disso são a faixa-título, com seus pontuais solos de guitarras, e Live for Your Love, cativante declaração de amor à companheira.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: