‘Meu Malvado Favorito 4’: novo vilão e outras boas sacadas do filme

Meu Malvado Favorito 4 (Despicable Me 4, Estados Unidos, 2024. Em cartaz nos cinemas)

Após roubar a lua e se consagrar como malvado, Gru largou a vilania e agora vive tranquilo ao lado das três filhas adotivas — Agnes, Edith e Margo —, da esposa, Lucy, e do filho recém-nascido, Gru Júnior, que herdou o mau humor do pai. Mas, no quarto filme da inspirada franquia da animação, a rotina sossegada tem fim quando um antigo rival de Gru foge da prisão e promete ir atrás dele, forçando a família a se mudar. Opção divertida para a criançada no mês de férias, o filme traz de volta os minions, monstrinhos amarelos que ganham superpoderes e vivem sua própria aventura enquanto Gru está longe.

