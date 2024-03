‘Matador de Aluguel’: Jake Gyllenhaal estrela remake do clássico de 1989

Matador de aluguel (Road House, Estados Unidos, 2024. Disponível no Amazon Prime Video) Lutador de UFC aposentado após um acidente que o atormenta, Dalton (Jake Gyllenhaal) ganha seu sustento brigando com fortões amadores por dinheiro. Depois de quase tirar a própria vida, ele decide aceitar a proposta de emprego de Frankie (Jessica Williams), dona de um bar de beira de estrada, para dar um jeito nos arruaceiros que andam perturbando a paz do local. Sua presença em Florida Keys, porém, irrita ricaços mal-intencionados e bandidos. No remake do filme estrelado por Patrick Swayze em 1989, um musculoso Gyllenhal impressiona nas cenas com o lutador real Conor McGregor.