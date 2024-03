‘Instinto Materno’: thriller com Anne Hathaway explora paranoias femininas

Instinto materno (Mothers’ Instinct, Estados Unidos, 2024. Estreia na quinta-feira, 28) A vida de Alice e Celine — vividas com brilho por Jessica Chastain e Anne Hathaway, respectivamente — beira a perfeição. Vizinhas em um bairro idílico, elas são melhores amigas, quase irmãs — boa relação que se estende aos maridos e aos filhos, dois meninos adoráveis da mesma idade. A proximidade é abalada por uma tragédia envolvendo uma das crianças. Ambas se sentem responsáveis pelo ocorrido — ao mesmo tempo que, secretamente, culpam uma à outra. O que se complica quando Alice desconfia da índole da amiga — início de um ciclo de paranoias que dá o tom do thriller psicológico do diretor Benoît Delhomme. Adaptação do livro da belga Barbara Abel, a produção se ampara na força das duas protagonistas, enquanto discorre sobre os limites dos papéis femininos e o peso da maternidade.