Glen Powell brilha como agente infiltrado em ‘Assassino por Acaso’

Assassino por acaso (Hit Man, Estados Unidos, 2023. Estreia no país na quarta-feira, 12)

O introvertido professor de filosofia Gary (Glen Powell) faz bicos para a polícia de Nova Orleans na área de tecnologia e instalação de grampos em agentes disfarçados — isso, numa era pré-smartphones, nos anos 1990. Certo dia, ele é obrigado a sair dos bastidores para a linha de frente da operação: Gary se passa por um assassino de aluguel e prende os contratantes no flagra. Na função, descobre um talento ímpar para lidar na zona cinzenta do crime. O problema começa quando ele se envolve com uma vítima de abusos domésticos que tenta contratá-lo para matar o marido — relação que acaba numa inusitada e cômica teia de mentiras entre Gary e os colegas da polícia. Baseada em um caso real, a comédia criminal do cineasta Richard Linklater diverte com seu roteiro sagaz e elenco carismático.

