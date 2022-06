Foals lança disco com músicas dançantes para o pós-pandemia

Na origem, os britânicos do Foals eram um bando de jovens nerds de Oxford, cidade famosa por sediar uma das mais honoráveis universidades do mundo. Músicos competentes, eles investiam em um rock de precisão e potência impressionantes, mas se achavam sérios demais. Aos poucos, o trio foi se soltando, e chega ao máximo da diversão no novo disco, que bebe do funk e do pop para entregar músicas dançantes perfeitas para o pós-­pandemia. O grupo aposta no clima anos 1970 em Flutter e celebra o lado bom da vida na letra de Wake Me Up.