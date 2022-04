‘Fear of The Dawn’: novo disco de Jack White passeia entre rock e pop

É fácil reconhecer Jack White pela paleta de cores que ele usa: na época do White Stripes, era vermelho e branco; na carreira-solo, vieram azul, branco e preto. Mas não é tão simples assim classificar sua música. O afiado novo álbum é exemplo disso. Com o sugestivo título Fear of the Dawn (Medo do Amanhecer), já disponível nas plataformas de streaming, em clara referência ao Iron Maiden, o disco passeia do heavy metal ao rock de garagem, e do punk ao pop. Taking Me Back tem guitarras pesadas, enquanto Hi-De-Ho é uma parceria com o rapper Q-Tip.