Em ‘Selah’, Jesus Molina se firma como expoente do jazz latino

Selah, de Jesus Molina (disponível nas plataformas de streaming)

Aos 27 anos, o colombiano Jesus Molina firma-se neste sexto álbum autoral como um dos grandes pianistas latinos de jazz da atualidade. As dez canções instrumentais chegam embebidas de influências que vão de Oscar Peterson a Chick Corea. Uma das lendas do jazz, Hubert Laws, participa com solos de flauta e piccolo, que imprimem ritmos cubanos em Dear Fall. A violinista americana Lucia Micarelli colabora na doce Melody. Há ainda influências da cultura árabe e judaica em faixas como Blue New Year e Kadoshin.