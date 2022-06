‘Irma Vep’: Alicia Vikander vive papel de uma atriz frustrada com a vida

Irma Vep (Estados Unidos, 2022. Episódios semanais na HBO Max)

Mira (Alicia Vikander) está frustrada com sua vida profissional e pessoal. A atriz americana se cansou de atuar em filmes bobos de super-heróis e sua ex-­assistente, com quem tinha um relacionamento, se casou com o diretor do último longa no qual ela trabalhou. Mira encontra um escape em Paris, onde aceita protagonizar Irma Vep, remake independente de Les Vampires, clássico do cinema mudo de 1915, sobre o submundo das gangues francesas. Conforme as gravações avançam, o limite entre a vida real e a ficção fica cada vez mais nebuloso. Continuação do filme homônimo de 1996, do cineasta francês Olivier Assayas, também responsável pela minissérie, Irma Vep mergulha nos bastidores da indústria do entretenimento — satirizando dos perrengues técnicos ao ego inflado da equipe e suas relações.