Em ‘Elena Sabe’, autora argentina coloca maternidade e religião em xeque

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Quando sua filha, Rita, é encontrada morta na igreja que frequentava, Elena se choca com o descaso da polícia — que não investiga o caso e o define como suicídio. Resta à mãe enlutada, que sofre de Parkinson, lutar contra a própria doença debilitante para descobrir a verdade e encontrar o assassino. Com uma escrita envolvente, a premiada autora argentina Claudia Piñero discute maternidade, o controle da sociedade sobre o corpo feminino e moralidade religiosa nesta obra que virou filme da Netflix em 2023.

