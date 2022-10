‘Eleita’: sátira traz Clarice Falcão como influencer que vira governadora

Atualizado em 7 out 2022, 19h15 - Publicado em 8 out 2022, 10h00

Por Amanda Capuano Atualizado em 7 out 2022, 19h15 - Publicado em 8 out 2022, 10h00

Em um futuro distópico não tão distante, Fefê (Clarice Falcão) é uma influenciadora digital endinheirada e sem senso de responsabilidade. Um belo dia, ela resolve se candidatar ao governo do Rio de Janeiro de brincadeira — mas a população leva a piada muito a sério. Eleita como representante máxima do estado, ela assume o posto sem nenhum conhecimento. Para pôr seus planos em prática, Fefê terá, antes de qualquer coisa, de descobrir o que faz um governador, além de lidar com uma assembleia estadual cheia de interesseiros. Conciliar o cargo com a vida desregrada também não será fácil. Ácida e divertida, a série dispara contra a banalização da política e alfineta figuras e situações caricatas do Brasil atual, como o fundamentalismo religioso, a divisão interminável das esquerdas e as promessas eleitorais absurdas. Disponível no Amazon Prime Video.