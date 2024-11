Disco de Jon Batiste reimagina clássicos de Beethoven em ritmo de blues

O pianista Jon Batiste, dono de cinco Grammys, sempre transitou entre dois mundos: o improviso do blues e a disciplina da música clássica. Em seu novo trabalho, ele desmitifica Beethoven ao mesmo tempo que o reverencia. Com leveza, Baptiste imagina como seriam os clássicos do gênio alemão se tocados em ritmo de blues. Os improvisos em Für Elise transportam a composição para os arredores de Louisiana. Em 5th Symphony in Congo Square, ele usa a famosa sinfonia de Beethoven para homenagear o marco histórico de Nova Orleans.

