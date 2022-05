Disco clássico de Charles Mingus ganha nova versão remasterizada

Um dos mais importantes álbuns do aclamado contrabaixista de jazz Charles Mingus ganha nova versão remasterizada em comemoração ao centenário do músico, em 22 de abril. Ao longo da carreira, Mingus, que fez parte da banda de Louis Armstrong, se tornou um dos expoentes seminais do chamado free jazz. O relançamento chega com seis faixas que não entraram na versão final do álbum e mostram todo o poder de improvisação de trio de Mingus, além de dois blues inéditos sem título.