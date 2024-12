‘Dexter: Pecado Original’ mostra origem do serial killer mais famoso da TV

Dexter: Pecado Original (disponível no Paramount+ a partir de sexta-feira 13)

Dexter Morgan (Patrick Gibson) é uma figura marcante — e perturbadora: na série de sucesso que carrega seu nome, o perito forense vivido por Michael C. Hall desvenda crimes durante o dia e é um psicopata que comete assassinatos à noite. O início da jornada sanguinolenta do serial killer é revisitado em uma nova trama envolvente, que mostra como brotou nele a semente do mal. Ambientada em 1991, a série acompanha a transformação de um jovem estudante no matador implacável já conhecido do público — que contou com a “mentoria” do pai, Harry (Christian Slater), para aprender a selecionar suas vítimas e escapar das autoridades.

