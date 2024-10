Detetive e freira investigam assassinatos bizarros na série ‘Grotesquerie’

Grotesquerie (dois dos dez episódios já disponíveis no Disney+)

Com uma longa carreira na polícia, a detetive Lois (Niecy Nash) já resolveu mais de 400 casos com sucesso e, portanto, achava ter visto de tudo, até deparar com o assassinato brutal de uma família de cinco pessoas em circunstâncias grotescas. Enquanto tenta controlar seu vício em álcool e cuida de um marido em coma, a protagonista aceita a ajuda de uma freira, que se divide entre o hábito, a reportagem do site paroquial de sua igreja e a paixão por crimes reais, para caçar um serial killer que usa inspirações bíblicas para cometer outros assassinatos, cada vez mais violentamente gráficos. Assinada por Ryan Murphy, a série bebe de outras de suas criações, como American Horror Story e Monstros, em uma trama instigante e cheia de toques cômicos e irônicos.

