Dave Grohl relembra morte de Kurt Cobain em livro de memórias

De baterista do Nirvana a líder do Foo Fighters, Dave Grohl acumulou em seus 52 anos histórias que, aos olhos de um mero mortal, parecem obra de ficção. Com prosa saborosa e senso de humor afiado, Grohl relembra nessa autobiografia passagens marcantes da sua vida, como as desilusões amorosas da adolescência e o dramático dia da morte do colega Kurt Cobain, em 5 de abril de 1994. As anedotas se tornam ainda mais atraentes quando ele se despe do manto de rock star para relatar como conheceu ídolos como Paul McCartney e Little Richard.

O Contador de Histórias, de Dave Grohl (tradução de Alexandre Raposo, Jaime Biaggio e Leonardo Alves; Intrínseca; 416 páginas, 59,90 reais e 39,90 em e-book)