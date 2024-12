Daniel Craig e Drew Starkey vivem romance gay tórrido em ‘Queer’

Queer (Estados Unidos/Itália, 2024. Em cartaz no país)

Ao fugir da polícia nos Estados Unidos, o escritor William Lee (Daniel Craig) vai morar na Cidade do México — onde, em noites regadas a cocaína, heroína e álcool, conhece o jovem ex-­marinheiro Eugene Allerton (Drew Starkey), com quem inicia um tórrido romance. Baseado no livro homônimo de um dos ícones do movimento beatnik, William S. Burroughs, o filme mostra a trajetória do casal numa psicodélica viagem em busca de ayahuasca. Craig, que por anos ficou “preso” ao papel de James Bond, surpreende ao mostrar uma liberdade artística e uma versatilidade que não exercitava como o machão 007. Dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, o filme conta com belíssima fotografia, cenas quentes de sexo e referências ao filme Mistérios e Paixões, de 1991, de David Cronenberg e baseado em Burroughs.

