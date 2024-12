Coletânea reúne vinte faixas gravadas pelo lendário Miles Davis em 1954

Pela primeira vez, todas as faixas gravadas por Miles Davis na Prestige Records em 1954 foram reunidas num mesmo álbum. O período marca a recuperação do vício em heroína com que o trompetista lidava desde 1940. Limpo, Davis faz uma gravação criativa na qual se afasta do bepop para abraçar o lirismo que marcou sua carreira a partir dos anos 1960, com destaque para as versões originais de Four e Solar, além de Oleo e Doxy, em parceria com o saxofonista Sonny Rollins.

