Canções inéditas de Johnny Cash ganham vida em álbum póstumo

Quando tinha 30 anos, Johnny Cash compôs uma série de canções que deixaria guardadas até os anos 1990, quando finalmente decidiu gravá-las em parceria com o produtor Rick Rubin. Morto em 2003, aos 71 anos, ele não conseguiu, contudo, lançá-las. John Cash, seu filho, as descobriu no baú do pai e lança agora com arranjos que fazem jus à fama do ídolo máximo do country americano. Na inspirada Hello Out There, ele diz aos ETs como a Terra é linda. Em Have You Ever Been to Little Rock?, canta sobre as belezas do interior dos Estados Unidos.

