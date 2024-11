‘Blitz’ mescla ficção e realidade em trama sobre bombardeios na 2ª Guerra

Blitz (Reino Unido e Estados Unidos, 2024. Disponível na Apple TV+)

A partir de 1940, por 57 noites seguidas, a Inglaterra foi bombardeada pela aviação alemã, que assim matou mais de 40 000 civis. Pensando nas vidas perdidas, o cineasta Steve McQueen voltou a mesclar ficção e vida real — como fez no premiado 12 Anos de Escravidão. Ele imaginou a história do menino George (Elliott Heffernan), mandado para longe de Londres pela mãe, Rita (Saoirse Ronan), por medo das bombas que caíam como chuva. O garoto, obstinado, não aceita a separação e trava uma jornada de volta ao lar, durante a qual descobre a degradação humana. Minucioso, o filme amarra o conto de fadas obscuro a cicatrizes reais do povo inglês. Dessa forma, celebra a persistência dos afetos e da arte, sem deixar de lado os paralelos notáveis com a geopolítica contemporânea.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial