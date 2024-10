‘Apartamento 7A’: novo filme mostra origem de ‘O Bebê de Rosemary’

Apartamento 7A (Apartment 7A, Estados Unidos, 2024. Disponível no Paramount+)

Em 1968, O Bebê de Rosemary entrou para a história do cinema com uma gravidez nada feliz. Ludibriada pelos vizinhos satanistas, a personagem do clássico de Roman Polanski foi inseminada pelo próprio Diabo, deu à luz um adorável anticristo e se tornou referência de tensão e mistério — até o corte de cabelo da atriz Mia Farrow virou referência. Agora, nas mãos da diretora iniciante Natalie Erika James, a trama ganha uma curiosa pré-sequência que explora o que teria acontecido em época anterior à mostrada no filme. A residência era então habitada por Terry (Julia Garner), dançarina acidentada e vulnerável o suficiente para ser alvo do mesmo clã. O longa não tem a voltagem inovadora do original, mas ousa questioná-lo, trazendo às claras, entre sustos, boas sacadas sobre aborto e feminismo.

