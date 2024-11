Alberto Moravia alfineta a burguesia italiana em ‘A Coisa e Outros Contos’

Cronista e crítico da burguesia italiana no século XX, o escritor também usou o erotismo para alfinetar a classe dominante de seu país. O volume reúne catorze contos publicados em 1983 com temas variados que esbarram em sensualidade, fetiche, obsessão e outros tabus. Como homem de seu tempo, Moravia privilegia a perspectiva masculina, mas não esquece os desejos femininos — a exemplo do conto do título, A Coisa, sobre o reencontro de duas amigas que se relacionaram quando estudavam em um colégio de freiras.

