Agnóstica e rabino vivem namoro incomum na série de comédia ‘Ninguém Quer’

Ninguém Quer (disponível na Netflix)

Agnóstica e apresentadora de um pod­cast sobre sexo ao lado de sua irmã, Joanne (Kristen Bell) não consegue se relacionar com ninguém porque sabota qualquer pretendente com um motivo fútil. A perspectiva da jovem muda ao conhecer Noah (Adam Brody), um rabino charmoso que acabou de terminar um longo namoro com uma judia. Instigados pela novidade que o outro representa, os dois engatam um romance que é posto em xeque pela comunidade judaica tradicional dele e pelo progressismo exces­sivo da família dela, em uma jornada cômica sobre até onde se pode ir por um amor e pela religião, com boas reflexões sobre amadurecimento.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: