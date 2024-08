A surpreendente estreia na direção de Zoë Kravitz com ‘Pisque Duas Vezes’

Pisque duas vezes (Blink Twice, México/Estados Unidos, 2024. Em cartaz no país)

Boa parte do tempo, a garçonete Frida (Naomi Ackie) se sente invisível — logo a surpresa quando, num evento beneficente, o bilionário Slater King (Channing Tatum) lhe dá atenção. O bonitão emenda a festa com uma viagem à sua ilha particular, convidando Frida para se unir a seus amigos. O lugar exuberante é palco de jantares regados a álcool e drogas, e de uma série de bizarrices: de cobras venenosas a funcionários carrancudos, a ilha parece mexer com a cabeça dos visitantes — até um desaparecimento transformar a festa em pesadelo. Estreia na direção da atriz Zoë Kravitz (filha do cantor Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet), o filme foi comparado a Corra!, suspense de Jordan Peele no qual a confusão mental e os maiores medos de uma pessoa se cruzam num beco aparentemente sem saída.

