A clássica sitcom ‘Frasier’ retorna com novo cenário e velho charme

Atualizado em 13 out 2023, 17h10 - Publicado em 14 out 2023, 10h00

Frasier (disponível às sextas no Paramount+)

Aposentado do programa de rádio que apresentava dando conselhos a ouvintes em Seattle, o psiquiatra Dr. Frasier (Kelsey Grammer) vai visitar o filho, Freddy (Jack Cutmore-Scott), em Boston. Com a proposta de virar professor de Harvard, e na busca por se reconectar com o rebento — cuja personalidade é oposta à sua —, o protagonista decide ficar na cidade, onde terá de criar novos laços de amizade sem perder a chance de soltar suas opiniões cômicas vez ou outra. Spin-­off da série de sucesso Cheers (1982-1993), Frasier retoma com primor a sitcom igualmente popular e premiada exibida entre 1993 e 2004. Agora, com o psiquiatra mais velho e novos personagens adicionados ao enredo.